Balotaje en Colombia: Milei felicitó al ultraderechista De la Espriella

El candidato ultraderechista se habría impuesto en el balotaje por menos de un punto. Gustavo Petro denunció irregularidades.

El candidato ultraderechista se habría impuesto en el balotaje por menos de un punto. Gustavo Petro denunció irregularidades.

El candidato de la alianza de ultraderecha Abelardo de la Espriella se imponía en el balotaje para la presidencia de Colombia con 12.842.300 votos, un 49,71 %, por sobre el postulante izquierdista del oficialista Pacto Histórico, Ivan Cepeda, que logra 12.566.595 sufragios, con un 48,64 %.

De esta forma, De la Espriella lograría una apretada ventaja de menos de un punto sobre Cepeda (un 0,96%), según lo indica los resultados parciales del denominado “preconteo”, publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Varios medios de Colombia ya dieron por vencedor a De la Espriella, pese a que Cepeda advirtió que su fuerza política impugnara unas 33.000 mesas de votación en todo el país, lo que dado el exiguo margen entre los dos competidores podría modificar el resultado.

“Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro”, aseguró a través de un mensaje en redes sociales el candidato que tiene el respaldo de Donald Trump.

Y apuntó: “Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidades”.

La denuncia de Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció presuntas irregularidades en el sistema de escrutinio de las elecciones presidenciales y reclamó una revisión integral de los resultados.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que había advertido con anterioridad sobre supuestas vulnerabilidades en el software electoral utilizado por la Registraduría Nacional.

El saludo de Milei

El presidente Javier Milei felicitó este domingo al candidato colombiano Abelardo de la Espriella por su “histórica victoria” en el balotaje presidencial de ese país, pese a que los resultados difundidos no son aún oficiales y surgirán del escrutinio definitivo que se hará en los próximos días.

“Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, manifestó Milei en su cuenta de la red social X.

El mandatario argentino tituló su posteo “El león y el tigre rugen en Latinoamérica…!!!” aludiendo a su apodo en Argentina y al que tiene De la Espriella en Colombia, y enfatizó: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, y cerró su publicación con el ya característico “¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO…!!!”