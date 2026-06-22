Caso Uma Aguilera: la Cámara de Casación confirmó las penas a prisión perpetua



La Sala IV de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó las penas a prisión perpetua de tres de los delincuentes involucrados en el crimen de la menor Uma Aguilera en enero de 2024 en Lomas de Zamora.

Los jueces Mario Eduardo Kohan y María Florencia Budiño rechazaron las presentaciones de las defensas de Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas, por lo que de esta manera se confirmaron las penas máximas por el delito de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y por ser cometido al lugar poblado y en banda, agravado por la participación en el hecho de un menor de 18 años.

Se acreditó que el 22 de enero de 2024 por la mañana robaron un auto y minutos después interceptaron a Eduardo Aguilera, que se encontraba a bordo de su vehículo con su hija Uma, quien estaba ubicada en el asiento trasero del rodado.

Para los magistrados, los delincuentes vieron a la menor y, mediante intimidación con el empleo de armas de fuego aptas para el disparo, “intentaron apoderarse ilegítimamente del vehículo, siendo que, con el propósito de facilitar y consumar el delito de robo, efectuaron al menos dos disparos en dirección a los ocupantes del rodado, con el conocimiento que estaban creando el riesgo de causarle la muerte, impactando uno de éstos en el cuerpo de la niña, quien a causa de las lesiones producidas por dicha agresión falleció horas después”.

Se supo que ninguna de las víctimas del robo apuso resistencia, si no que, todo lo contrario, levantaron las manos y entregaron el auto. Pese a la insistencia de la mamá de Uma sobre que la menor se encontraba dentro del vehículo, “los encartados siguieron adelante con su accionar disparando, no al aire o hacia el suelo, sino que efectuaron los disparos directamente hacia el rodado”.

En la misma resolución, de 34 páginas, se remarca que las declaraciones de los papás de la víctimas fueron categóricas y contundentes para describir el desgarrador hecho que le dio muerte a su hija.

Respecto a Nahuel Santiago Coman, quien fue condenado a cinco años de cárcel por ser considerado participe secundario del robo calificado por el empleo de arma de fuego, también se rechazó la apelación de su defensa, por lo que se confirmó su pena.

En la causa hay otro acusado. Se trata de “Paraguayo” Romero Molinas, quien era menor de edad cuando cometió el ataque, y que fue sentenciado a la pena de 12 años de cárcel tras ser sometido a un juicio abreviado.

Se trató de un caso de impacto, no solo para la sociedad por el crimen de la menor, sino también en la política debido a que Aguilera era agente de la Policía Federal y estaba designado a la custodia de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.