Asesinato de Uma: Confirmaron la perpetua para tres condenados

Casación confirmó la prisión perpetua para tres los condenados por el asesinato de Uma en Lomas de Zamora.

Casación confirmó la prisión perpetua para tres los condenados por el asesinato de Uma en Lomas de Zamora.

La Sala IV de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó las penas a prisión perpetua de tres de los delincuentes involucrados en el crimen de la menor Uma Aguilera en enero de 2024 en Lomas de Zamora.

Los jueces Mario Eduardo Kohan y María Florencia Budiño rechazaron las presentaciones de las defensas de Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas.

De esta forma, quedaron firmes las penas máximas por el delito de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y por ser cometido al lugar poblado y en banda, agravado por la participación en el hecho de un menor de 18 años.

Se acreditó que el 22 de enero de 2024 por la mañana robaron un auto y minutos después interceptaron a Eduardo Aguilera, que se encontraba a bordo de su vehículo con su hija Uma, quien estaba ubicada en el asiento trasero del rodado.

Efectuaron al menos dos disparos en dirección a los ocupantes del rodado, “con el conocimiento que estaban creando el riesgo de causarle la muerte, impactando uno de éstos en el cuerpo de la niña, quien a causa de las lesiones producidas por dicha agresión falleció horas después”.

Ninguna de las víctimas del robo apuso resistencia, si no que, todo lo contrario, levantaron las manos y entregaron el auto.

Pese a la insistencia de la mamá de Uma sobre que la menor se encontraba dentro del vehículo, “los encartados siguieron adelante con su accionar disparando, no al aire o hacia el suelo, sino que efectuaron los disparos directamente hacia el rodado”.

Respecto a Nahuel Santiago Coman, quien fue condenado a cinco años de cárcel por ser considerado participe secundario del robo calificado por el empleo de arma de fuego, también se rechazó la apelación de su defensa, por lo que se confirmó su pena.

En la causa hay otro acusado. Se trata del “Paraguayo” Romero Molinas, quien era menor de edad cuando cometió el ataque, y que fue sentenciado a la pena de 12 años de cárcel tras ser sometido a un juicio abreviado.