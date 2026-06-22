Comienza la temporada de mínimas muy bajas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana, con el invierno en marcha, las mínimas serán de entre 4 y 6 grados en la zona sur del Conurbano. El pronóstico para esta semana.
Este lunes se presenta con neblina por la mañana y el cielo se mostrará mayormente nublado, la mínima anunciada es de 6 grados y la máxima de 13, aunque la sensación térmica era de 2.8 esta mañana.
¿Cómo sigue la semana? El martes, la temperatura se moverá entre los 5 y los 12 grados, mientras que el cielo se mostrará parcialmente nublado.
Asimismo, el miércoles la mínima baja a 4 grados y la máxima llegará a los 11, en el marco de una jornada con cielo mayormente nublado.
El jueves y el viernes se espera una mínima de 5, pero las máximas serán de 11 y 12 grados, respectivamente. Cielo parcialmente a algo nublado.