Comienza la temporada de mínimas muy bajas

El pronóstico para esta semana, con el invierno ya en marcha, en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico para esta semana, con el invierno ya en marcha, en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana, con el invierno en marcha, las mínimas serán de entre 4 y 6 grados en la zona sur del Conurbano. El pronóstico para esta semana.

Este lunes se presenta con neblina por la mañana y el cielo se mostrará mayormente nublado, la mínima anunciada es de 6 grados y la máxima de 13, aunque la sensación térmica era de 2.8 esta mañana.

¿Cómo sigue la semana? El martes, la temperatura se moverá entre los 5 y los 12 grados, mientras que el cielo se mostrará parcialmente nublado.

Asimismo, el miércoles la mínima baja a 4 grados y la máxima llegará a los 11, en el marco de una jornada con cielo mayormente nublado.

El jueves y el viernes se espera una mínima de 5, pero las máximas serán de 11 y 12 grados, respectivamente. Cielo parcialmente a algo nublado.