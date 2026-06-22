¿Qué pasa con las escuelas cuando juega la Selección?

Si bien no se anunció la suspensión de clases, las escuelas pueden transmitir el partido y los padres pueden retirarlos un rato antes.

Si bien no se anunció la suspensión de clases, las escuelas pueden transmitir el partido y los padres pueden retirarlos un rato antes.

Las escuelas de la provincia de Buenos Aires funcionan con dictado de clases normal y sin suspensiones oficiales de jornada por los partidos de la Selección Argentina.

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) mantiene el calendario vigente sin modificaciones específicas para estos encuentros, aunque cada institución puede definir cambios para transmitir el partido.

La gestión de cada caso particular depende de la disposición del equipo directivo de cada establecimiento y los acuerdos con las familias. Una posibilidad para que los chicos vean el partido en casa, es el retiro por parte de los padres.