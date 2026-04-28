La Provincia pidió un préstamo para garantizar el programa de fortalecimiento alimentario

El gobierno de la Provincia espera una respuesta de Nación, que no llega. Mientras tanto, intendentes se movilizan a Economía y se suspende el programa MESA.

El gobierno de la Provincia espera una respuesta de Nación, que no llega. Mientras tanto, intendentes se movilizan a Economía y se suspende el programa MESA.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, le envió a su par nacional, Luis Caputo, un pedido con carácter de urgente para que le otorgue a la provincia un préstamo por 250 millones de dólares a fin de poder darle continuidad al programa de Fortalecimiento y Acceso a la Seguridad Alimentaria de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Se trata de un programa de acompañamiento nutricional de calidad que se implementa a través de una institución financiera de desarrollo y que está dirigido a quienes concurren a escuelas públicas de gestión estatal de nivel inicial, primario y secundario, y que son titulares de programas sociales alimentarios.

El objetivo del programa, que aspira a dar cobertura a más de 2.500.000 personas, es promover el acceso a alimentos sanos y seguros para la población materno-infantil en situación de vulnerabilidad social.

La propuesta presentada contempló a la Provincia de Buenos Aires como prestataria, a la República Argentina como garante del préstamo, y al Ministerio de Economía bonaerense -a través de la Dirección Provincial de Organismos Multilaterales y Financiamiento Bilateral (DPOMyFB), dependiente de la Subsecretaría de Finanzas- como organismo ejecutor.

El monto total propuesto para la operación asciende a 250 millones de dólares, financiados mediante recursos de financiamiento externo, con un plazo de ejecución de cuatro años.

Ante la falta de respuesta del Gobierno nacional, López envió el 24 de abril pasado una segunda nota reiterando el pedido y advirtiendo que la ausencia de definición respecto de la propuesta presentada por la Provincia restringe el acceso al financiamiento internacional proveniente de organismos multilaterales.

Intendentes peronistas movilizarán mañana. El PJ bonaerense informó que el próximo miércoles se realizará una movilización junto a intendentes hacia el Ministerio de Capital Humano para reclamar por los recursos que le corresponden a la Provincia para sostener los servicios alimentarios en las escuelas.

En tanto, el Gobierno bonaerense suspendió por 90 días el programa alimentario MESA desde el 1 de mayo para reforzar el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en medio de la crisis fiscal y la caída de transferencias nacionales.

La decisión fue formalizada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, mediante una resolución que establece una “reasignación de partidas” para garantizar el funcionamiento del sistema alimentario escolar considerado esencial.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia intimó al Gobierno Nacional a presentar, antes del 10 de junio de 2026, una propuesta concreta de pago por la deuda de $2,3 billones que la ANSES mantiene con la Caja Previsional de la Provincia de Buenos Aires (IPS).

El fallo surge tras una audiencia con el gobernador Axel Kicillof, quien denuncia el cese de transferencias obligatorias a las cajas no transferidas. “La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”, sostuvo el Gobernador.