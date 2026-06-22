Ravier se reunió con Adorni y tomó la posta de la Vocería

El vocero se reunió con el jefe de Gabinete y antecesor, Adrián Ravier.

El vocero se reunió con el jefe de Gabinete y antecesor, Adrián Ravier.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, asumió informalmente este lunes su nuevo rol en el Poder Ejecutivo con una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su antecesor en el cargo.

Según la Agencia Noticias Argentinas, los funcionarios ultimaron detalles antes del desembarco formal relativos al puesto, el alcance del área y el perfil que tendrá la Vocería Presidencial.

“En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los argentinos necesitan“, precisó Adorni.

Se trata del primer contacto del actual diputado pampeano que pedirá licencia en la banca para asumir su nuevo compromiso tras la designación del presidente Javier Milei que busca motorizar la comunicación empantanada por la polémica.

Lo cierto es que la elección de Ravier, de vínculo directo con el mandatario, apuesta a aceitar la comunicación en materia económica y reactivar la Vocería Presidencial que se encuentra temporalmente suspendida a raíz de la causa judicial que investiga al ministro coordinador.