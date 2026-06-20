¿Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero?

Quién es el vocero que llega para encarar una nueva etapa en materia de comunicación, atravesada por los escándalos de Manuel Adorni.

Quién es el vocero que llega para encarar una nueva etapa en materia de comunicación, atravesada por los escándalos de Manuel Adorni.

Con la llegada de Adrián Ravier, el Gobierno apuesta a renovar el área de comunicación oficial en un contexto marcado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al aún jefe de Gabiente, Manuel Adorni.

Ravier, de 48 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y desarrolló una extensa trayectoria académica como docente en distintas universidades, entre ellas la UBA, ESEADE, UCES, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina.

Actualmente dicta clases de Macroeconomía en la UCEMA y de Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa.

En el plano político, fue electo diputado nacional en 2025 tras encabezar una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en La Pampa, donde además preside el partido oficialista.

El economista mantiene una estrecha relación con Javier Milei, con quien compartió actividades académicas y editoriales, entre ellas la presentación del libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

La designación marca una nueva etapa en la estrategia comunicacional del Gobierno, con la incorporación de una figura cercana al Presidente y de perfil técnico para ocupar uno de los cargos de mayor exposición pública de la administración nacional.

“Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina”, sostuvo el designado vocero.