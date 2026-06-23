Buscan a un vendedor ambulante desaparecido hace días en Temperley

Intensa búsqueda de Víctor Emmanuel Borda, de 36 años, quien fue visto por última vez el jueves 11 de junio , en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora.
Suele trabajar como vendedor ambulante en el Banco Provincia de Banfield. “Si tenés información contáctate al 0221 4293015 o en perdes@mseg.gba.gov.ar”, convocan.
De contextura física delgada, de aproximadamente 1.70 mts de altura, cabello corto color castaño claro, de ojos color miel, de tez de piel blanca. Tiene un tatuaje en la zona del antebrazo que dice “LOS DEL FUEGO”.
Como seña particular, tiene una discapacidad motriz que lo hace movilizarse con un bastón apoya brazo.
Al momento de su desaparición vestía pantalón de jean de color celeste claro, zapatillas color claro, campera color azul oscura, buzo fino color oscuro.
Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del Departamento Judicial de Lomas De Zamora.