Choque entre una ambulancia y un camión en Longchamps

El siniestro se registró en la avenida Hipólito Yrigoyen y Boulogne Sur Mer. Dos heridos.

El siniestro se registró en la avenida Hipólito Yrigoyen y Boulogne Sur Mer. Dos heridos.

Un siniestro vial se registró en la localidad de Longchamps en las últimas horas, que fue protagonizado por una ambulancia y un camión. Dos heridos.

“El conductor y el médico de una ambulancia privada resultaron lesionados“, informaron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

El choque se registró en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen con Boulogne Sur Mer, Longchamps.

Bomberos Almirante Brown y personal de una ambulancia municipal asistieron a los heridos y los trasladaron a un centro asistencial.