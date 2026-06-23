Diputados: la oposición no logró quórum y se cayó la sesión para avanzar contra Adorni

La oposición reunió apenas 117 legisladores y no alcanzó el mínimo de 129 diputados necesario para habilitar la sesión especial. El oficialismo consiguió respaldo de bloques aliados y logró desactivar el intento de impulsar una interpelación y una moción de censura contra Manuel Adorni.

La oposición reunió apenas 117 legisladores y no alcanzó el mínimo de 129 diputados necesario para habilitar la sesión especial. El oficialismo consiguió respaldo de bloques aliados y logró desactivar el intento de impulsar una interpelación y una moción de censura contra Manuel Adorni.

La oposición sufrió un revés este martes en la Cámara de Diputados al no alcanzar el quórum reglamentario para iniciar la sesión especial convocada con el objetivo de tratar proyectos vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A las 14.31, cumplida la media hora de tolerancia para reunir a los legisladores necesarios, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión al contabilizar apenas 117 diputados presentes, doce menos de los 129 requeridos.

La frustrada convocatoria buscaba emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que trataran con urgencia seis expedientes relacionados con Adorni, incluyendo iniciativas de interpelación y moción de censura. Sin embargo, el oficialismo logró neutralizar la maniobra parlamentaria mediante un acuerdo previo con bloques aliados.

La estrategia de La Libertad Avanza consistió en habilitar para el próximo 30 de junio la apertura de la Comisión de Asuntos Constitucionales para abordar los mismos proyectos. De esta manera, el oficialismo no solo evitó el debate en el recinto, sino que además trasladó la discusión al ámbito de comisión, donde tendrá mayor control sobre los tiempos y el desarrollo del tratamiento legislativo.

Entre los 117 diputados que bajaron al recinto estuvieron la mayoría de los integrantes de Unión por la Patria, los representantes del Frente de Izquierda, legisladores de la Coalición Cívica, parte de Provincias Unidas, además de Miguel Ángel Pichetto, Marcela Pagano y Karina Banfi, entre otros. En contraste, resultó llamativa la ausencia de Gisela Scaglia y de otros legisladores alineados con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

La caída de la sesión representa una victoria política para el oficialismo, que gana tiempo para diluir el debate parlamentario sobre la situación de Adorni y evita, al menos por ahora, que la oposición imponga un cronograma acelerado para el tratamiento de los expedientes. Mientras tanto, bloques como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal optaron por no dar quórum y contribuyeron al fracaso de la convocatoria.