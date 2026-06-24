Preocupa el aumento de casos de tuberculosis

Se notificaron en el país 6.482 casos de tuberculosis, 133 más que en el mismo período del año anterior, informó el Boletín Epidemiológico.

Se notificaron en el país 6.482 casos de tuberculosis, 133 más que en el mismo período del año anterior, informó el Boletín Epidemiológico.

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó que hasta la semana epidemiológica 22 se notificaron en el país 6.482 casos de tuberculosis, 133 más que en el mismo período del año anterior.

En términos absolutos, la región Centro aportó el mayor número de casos adicionales, con 264 casos más que en 2025 y un aumento del 5,6%. Le siguen el NEA con 45 casos nuevos (+10%) y Cuyo, con 24 casos más (+27%).

En cambio, la región Sur presentó un descenso de 35 casos (-22,3%), mientras que el Noroeste de Argentina (NOA) se mantuvo prácticamente estable (+0,3%).

En Argentina, durante 2025 se notificaron 17.283 casos de tuberculosis, lo que representa una tasa de 37,3 casos por 100.000 habitantes y, del total de casos, 16.359 fueron clasificados como casos incidentes (nuevos, recaídas y sin información), equivalentes al 94,7% del total nacional.

El 66,1% del total de casos se concentró en Ciudad y Provincia de Buenos Aires (CABA y PBA), mientras que la mayor tasa de notificación se registró en Salta, con 63,8 casos por 100.000 habitantes, seguida por CABA, con 58,8 por 100.000; PBA con 55,1; Jujuy, con 52,3; Formosa, con 42,8; y Chaco, con 39,3.