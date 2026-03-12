El brote de coqueluche sigue en curso en la provincia, mientras crecen los casos de hantavirus y se mantiene la vigilancia por sarampión

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó en su Boletín Epidemiológico 8, correspondiente al período del 22 al 28 de febrero de 2026, que el brote de coqueluche continúa en curso aunque con una curva de casos en descenso desde mediados de diciembre. Al mismo tiempo, el reporte incluye un seguimiento sobre el caso confirmado de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires con contactos en territorio bonaerense, un incremento de los casos de hantavirosis, la detección de nuevos focos de influenza aviar y la situación actual del dengue y las infecciones respiratorias agudas.

En el caso de la coqueluche, durante 2025 y hasta la semana epidemiológica 8 de 2026, es decir hasta el 28 de febrero, se notificaron 2.611 casos sospechosos, de los cuales 734 fueron confirmados. El resto permanece bajo clasificación de sospechoso. Según el informe, desde la SE 50/2025, correspondiente al período del 7 al 13 de diciembre, se sostiene una disminución en la notificación de casos, aunque la enfermedad sigue bajo alerta epidemiológica.

El boletín señala además que el 36% de los casos confirmados de coqueluche se concentra en el grupo de niños de hasta un año de edad y que la mayor parte de los contagios se localiza en municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A lo largo del brote en curso se registraron 7 fallecimientos. En ese contexto, la cartera sanitaria remarcó que la vacunación sigue siendo la principal estrategia de prevención, con un esquema que contempla dosis de vacuna quíntuple a los 2, 4 y 6 meses, refuerzos a los 15-18 meses y a los 5 años, y una nueva aplicación de triple bacteriana acelular a los 11 años.

Situación Epidemiológica PBA (Feb 2026) Comparativa de casos sospechosos y confirmados por patología

Sarampión, contactos en la provincia y seguimiento sanitario

El informe también incluye la investigación epidemiológica en torno a un caso confirmado de sarampión detectado el 12 de febrero en un hombre de 29 años residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con antecedente de viaje a Filipinas y exposición a un caso positivo durante un vuelo entre Manila y Sidney. Durante su período de transmisibilidad, la persona asistió a dos eventos en Azul y a una reunión familiar en General Pacheco, Tigre.

De acuerdo con el relevamiento oficial, en Azul el paciente tuvo contacto con unas 120 personas entre el 6 y el 7 de febrero. Del total de contactos identificados, 107 residen en Azul, 5 en Tandil, 3 en Tigre, 12 en CABA y el resto en La Plata, Olavarría y Florentino Ameghino. Durante el seguimiento, se detectó una persona con fiebre, rinitis y mialgias, que había recibido una dosis de vacuna triple viral en días previos al no contar con documentación que acreditara un esquema completo de vacunación.

El resto de los contactos permanece asintomático luego de 25 días de seguimiento, según precisó el boletín. El episodio motivó la continuidad del monitoreo sanitario sobre personas expuestas, en un contexto de especial vigilancia ante enfermedades inmunoprevenibles.

Evolución Semanal de Casos 2026 Tendencia de casos confirmados por Semana Epidemiológica (SE) Análisis: Se observa el pico de Coqueluche en diciembre (SE 50) y su posterior descenso, contrastando con el inicio de la vigilancia activa de Hantavirus y Dengue en febrero.

Hantavirus con más casos y cuatro fallecidos en 2026

Otro de los capítulos destacados del boletín es la situación de la hantavirosis, definida como una zoonosis emergente y endémica en la provincia de Buenos Aires, con comportamiento estacional y mayor incidencia en los meses de primavera y verano. Desde comienzos de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026, se notificaron 580 casos sospechosos, con 49 confirmados, 56 en estudio y el resto descartados. El informe advierte que esta casuística representa un incremento en comparación con los cinco años anteriores.

En lo que va de 2026, hasta la SE 8, se registraron 139 casos sospechosos, de los cuales 12 fueron confirmados y 25 continúan como sospechosos. Los casos confirmados corresponden a los municipios de Almirante Brown, Arrecifes, Balcarce, Chivilcoy, Florencio Varela, General Alvarado, General Belgrano, General Pinto, La Plata y Tres Arroyos. En General Belgrano y La Plata se reportaron dos casos en cada distrito.

En relación con esos pacientes, ocho requirieron internación en terapia intensiva y actualmente una persona continúa internada. El boletín confirmó además cuatro fallecimientos: una niña de 10 años de General Belgrano, una mujer de 35 años de Arrecifes, un hombre de 36 años de General Alvarado y un hombre de 52 años de Tres Arroyos.

Influenza aviar, dengue y virus respiratorios bajo vigilancia

En materia de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), el reporte recordó que el 23 de febrero el SENASA confirmó la detección del virus H5 en aves silvestres en la Reserva Laguna La Salada Grande, en General Juan Madariaga. Luego se notificaron otros focos, incluidos casos en aves de corral en Ranchos y Lobos, además de nuevos eventos durante la primera semana de marzo en aves de traspatio en Chivilcoy y aves silvestres en Navarro.

A partir de esos episodios, se encuentran bajo seguimiento 16 personas, todas hasta el momento asintomáticas. El Ministerio de Salud provincial indicó que, como parte de la preparación para la temporada de aumento de infecciones respiratorias agudas bajas, se incorporará a las personas con exposición a aves de corral como población objetivo de la vacunación antigripal, con el objetivo de reducir el riesgo de coinfección entre virus de influenza humana y aviar.

En cuanto al dengue, desde el inicio del período interepidémico en julio de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026, se notificaron 1.250 casos compatibles, con 11 confirmados, 36 probables, 723 con laboratorio negativo y 518 sospechosos. El boletín remarcó que continúa registrándose actividad del mosquito Aedes aegypti, por lo que se insiste con las tareas de descacharrado y ordenamiento ambiental. Además, se informó que desde el 15 de septiembre la vacunación contra el dengue alcanza a los bonaerenses de 15 a 59 años, con o sin antecedente de la enfermedad, y que hasta el momento fueron aplicadas 175.122 dosis.

Por último, el informe trazó un panorama de las infecciones respiratorias agudas en la provincia. En la vigilancia centinela ambulatoria, la influenza se mantiene en niveles estables, con predominio de influenza A y detecciones de influenza B en las primeras semanas epidemiológicas del año, sin registros de VSR. La circulación de SARS-CoV-2 también se mantiene estable. Entre el 19 de diciembre y el cierre del boletín, el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS informó 76 casos de influenza A(H3N2) subclado K en 17 jurisdicciones del país, de los cuales 9 corresponden a residentes bonaerenses. En paralelo, durante 2026 se notificaron en la provincia 1.726 casos de bronquiolitis, 20.888 de enfermedad tipo influenza y 2.887 neumonías, con caídas de 76%, 75% y 70% respectivamente respecto del mismo período de 2025.