Viuda negra en Ezeiza: Detuvieron a una agente de la PSA acusada de drogar y robar a un hombre que conoció por una app de citas

La mujer, de 31 años, fue arrestada tras una investigación que la vincula con los delitos de robos bajo la modalidad “viuda negra”. La víctima había sido captada a través de la aplicación Bumble y sufrió una intoxicación luego de compartir una cena con la sospechosa.

La mujer, de 31 años, fue arrestada tras una investigación que la vincula con los delitos de robos bajo la modalidad “viuda negra”. La víctima había sido captada a través de la aplicación Bumble y sufrió una intoxicación luego de compartir una cena con la sospechosa.

Una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue detenida en el partido e Ezeiza acusada de drogar y robarle a un hombre bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. La sospechosa, identificada como Lucía Fernanda Díaz Da Mota, de 31 años, habría engañado y drogado a un hombre de 64 años al que conoció mediante una aplicación de citas.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Cayetano S., contactó a la mujer a través de Bumble y posteriormente la invitó a su domicilio para compartir una cena. Durante el encuentro, el hombre ingirió una bebida que le provocó una fuerte intoxicación, perdiendo el conocimiento y debiendo ser internado de urgencia.

Al recuperar la consciencia horas más tarde, el damnificado advirtió la desaparición de diversos objetos de valor y radicó la denuncia ante la Justicia. A partir de ese momento, efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales llevaron adelante distintas tareas investigativas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, recolección de testimonios y otras medidas de prueba.

La investigación permitió establecer que Díaz Da Mota se desempeña como personal de la PSA, aunque actualmente se encontraba de licencia médica por motivos psiquiátricos. Con una orden emitida por el Juzgado de Garantías N°1 de Quilmes, los investigadores allanaron su vivienda en Ezeiza, donde secuestraron cuatro teléfonos celulares, seis relojes de alta gama, perfumes, dos valijas pertenecientes a víctimas, llaves, controles remotos y prendas de vestir presuntamente utilizadas durante los hechos investigados.

Los pesquisas sospechan que la detenida formaba parte de una estructura criminal dedicada a captar hombres mediante redes sociales y aplicaciones de citas, para luego suministrarles sustancias que les provocaban desmayos o pérdida de conocimiento y así concretar los robos de dinero, joyas y otros bienes de valor.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar si existen más víctimas y establecer el grado de participación de otras personas en la organización delictiva.