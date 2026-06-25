Diputados dio media sanción al Súper RIGI y el proyecto pasó al Senado

La Cámara de Diputados aprobó el Súper RIGI con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. La iniciativa amplía los beneficios del régimen vigente y generó un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición por el alcance de sus ventajas fiscales y cambiarias.

La Cámara de Diputados aprobó el Súper RIGI con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. La iniciativa amplía los beneficios del régimen vigente y generó un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición por el alcance de sus ventajas fiscales y cambiarias.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Súper RIGI y le otorgó media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa obtuvo 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, por lo que ahora deberá ser tratada en el Senado.

El nuevo esquema amplía el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en el marco de la Ley Bases de 2024. Entre otras medidas, reduce la carga tributaria para las empresas alcanzadas, mejora el acceso a divisas y amplía las exenciones en materia de importaciones y exportaciones. Además, establece un marco de estabilidad por 30 años para quienes ingresen al programa.

Durante el debate, el diputado libertario Álvaro Martínez defendió la iniciativa y sostuvo que permitirá desarrollar sectores que actualmente tienen poca presencia en la economía argentina. “El RIGI fue la puerta de entrada para lo que ya sabía hacer la Argentina y el Súper RIGI es la puerta de entrada para lo que no hacemos y podemos hacer”, afirmó.

Desde la oposición, en tanto, el diputado Diego Giuliano, de Unión por la Patria, cuestionó duramente el proyecto y aseguró que constituye un “paraíso fiscal para los milmillonarios”. También advirtió que los beneficios contemplados quedarán blindados durante tres décadas, atravesando distintos gobiernos y composiciones parlamentarias. Con la media sanción obtenida en Diputados, el Súper RIGI quedó ahora a la espera de su tratamiento en la Cámara alta.

Principales diferencias entre el RIGI y el Súper RIGI

Inversión mínima: pasa de 200 millones a 1.000 millones de dólares.

pasa de 200 millones a 1.000 millones de dólares. Impuesto a las Ganancias: baja del 25% al 15%.

baja del 25% al 15%. Contribuciones patronales: establece una alícuota fija del 10% para nuevos empleos.

establece una alícuota fija del 10% para nuevos empleos. Acceso a divisas: habilita el uso del 100% de los dólares generados desde el tercer año, en lugar del cuarto.

habilita el uso del 100% de los dólares generados desde el tercer año, en lugar del cuarto. Exportaciones e importaciones: elimina desde el inicio los derechos de exportación y amplía las exenciones para importaciones.

elimina desde el inicio los derechos de exportación y amplía las exenciones para importaciones. Ingresos Brutos: las provincias adheridas no podrán aplicar una alícuota superior al 0,5%.

Según datos oficiales presentados durante el debate, el RIGI vigente ya permitió la aprobación de 16 proyectos por cerca de 30.000 millones de dólares, principalmente vinculados a minería e hidrocarburos. Con el Súper RIGI, el Gobierno apuesta a expandir ese modelo hacia industrias tecnológicas y de innovación para acelerar la llegada de capital extranjero y promover la generación de empleo de alta calificación.