El pasaje del subte subirá 4,1% en julio y superará los $1600



Desde el miércoles 1° de julio, viajar en subte será más caro. La tarifa aumentará 4,1% y, por primera vez, el boleto superará los $1600, mientras el pasaje del premetro pasará a costar $567,35.

Los nuevos cuadros tarifarios fueron oficializados mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño en línea con el último dato de inflación disponible (mayo, que fue de 2,1%) más dos puntos adicionales.

Con este nuevo ajuste, las tarifas del subte acumularán un incremento de 34,41% en lo que va del año, por encima de la inflación acumulada (33,2%).

Por su parte, los boletos de colectivos en el AMBA tendrán un aumento entre 4,1% y 4,3% desde el 1° de julio. Así, el pasaje mínimo de las líneas que circulan en CABA será de $820,60 mientras en las de la provincia de Buenos Aires quedará en $1059,28.

Subte: cuánto costará viajar desde el 25 de junio

El nuevo esquema tarifario del subte en la Ciudad de Buenos Aires contempla un incremento de 4,1%.

La tarifa del subte pasará de $1558 a $1621..

Sin contar con la tarjeta SUBE registrada, el valor será de $2541,10.

Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el boleto será de $567,35.

La tarifa estudiantil llegará a $226,94.

En el caso del premetro, el pasaje será de $567,35.

La tarifa de subte superará los $1600 en julio (Foto: AP /Rodrigo Abd)

La tarifa de subte superará los $1600 en julio (Foto: AP /Rodrigo Abd)

Para aquellos que viajen con una tarjeta SUBE sin nominalizar el boleto será de $2541,10 para el subte y de $902,09, para el premetro.

Sin embargo, todas las estaciones tienen al menos un molinete multipagos, un acceso en el que se permite utilizar tarjetas de crédito, débito y pagos QR.

Pasajeros frecuentes del subte: de cuánto es la tarifa en julio

Más allá del aumento de 4,1% que aplicó el gobierno porteño, continúa vigente el beneficio para pasajeros frecuentes, que beneficia a los usuarios del subte con descuentos de 20%, 30% y 40% cuando superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente.

Desde el miércoles 1° de julio, los valores serán:

1 a 20 viajes: $1621;

21 a 30 viajes: $1296,80;

31 a 40 viajes: $1134,70;

41 viajes en adelante: $972,60.

Desde SBASE recordaron que siguen en curso los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera. Este beneficio incluye también el boleto estudiantil, que no tiene costo, y los abonos sociales.