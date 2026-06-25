Suicidios en Argentina: en 2025 hubo más de 5.200 casos y superaron a los homicidios y accidentes de tránsito

Los suicidios en Argentina se consolidaron durante 2025 como la principal causa de muerte violenta del país. Según datos oficiales, se registraron más de 5.200 casos, una cifra que superó ampliamente los homicidios dolosos y las muertes por accidentes de tránsito, lo que encendió las alarmas entre especialistas y autoridades sanitarias.

Los suicidios en Argentina se consolidaron durante 2025 como la principal causa de muerte violenta del país. Según datos oficiales, se registraron más de 5.200 casos, una cifra que superó ampliamente los homicidios dolosos y las muertes por accidentes de tránsito, lo que encendió las alarmas entre especialistas y autoridades sanitarias.

Durante el último año, Argentina registró más de 5.200 suicidios, frente a 3.500 fallecimientos por accidentes viales y 1.600 homicidios dolosos. De esta manera, los suicidios en Argentina se ubicaron como la principal causa de muerte violenta, en un contexto de crecimiento sostenido que se viene observando desde hace más de una década.

Los informes oficiales indican que la tasa nacional pasó de 7,8 suicidios cada 100 mil habitantes en 2020 a 11,8 en 2025. La situación presenta diferencias según las provincias, ya que Entre Ríos encabezó el ranking de tasas, seguida por San Luis, Salta, Santa Cruz y Catamarca. Los especialistas advierten que las desigualdades sociales, económicas y de acceso a la salud mental influyen en la distribución territorial del fenómeno.

La analista María Migliore explicó que no existe una única causa detrás del incremento de los casos y señaló que suelen intervenir factores como la depresión, la ansiedad, la violencia doméstica y otros trastornos de salud mental. Además, remarcó la necesidad de ampliar el debate público y fortalecer las herramientas de prevención en escuelas, comunidades y espacios de contención social.

El aumento de los suicidios también impacta en adolescentes y jóvenes, especialmente en varones, donde la impulsividad aparece como un factor relevante. Entre las señales de alerta mencionadas por especialistas figuran el aislamiento social, los cambios bruscos de conducta, la caída del rendimiento escolar y el abandono de actividades habituales. Desde distintos sectores reclaman más recursos, profesionales capacitados y campañas de concientización para abordar una problemática que continúa creciendo en todo el país.

Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con las líneas de asistencia disponibles las 24 horas: 135 (CABA y Gran Buenos Aires), 0800-345-1435 o (011) 5275-1135 desde cualquier punto del país.