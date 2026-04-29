Comienza el tratamiento de la nueva Ley de Salud Mental

El Senado abrirá este miércoles el debate del proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que tiene como punto central permitir las internaciones “no voluntarias” e incorpora las adicciones a drogas como una enfermedad de salud mental.
El proyecto girado por el Gobierno se discutirá en un plenario este miércoles a las 16.30 de las comisiones de Salud —que se constituirá ese mismo día y designara la senadora de LLA Ivanna Marcela Arrascaeta — y de Legislación General —que preside la libertaria neuquina Nadia Márquez.
PUNTOS PRINCIPALES
- Rol Médico: El proyecto da un rol central a la mirada técnico-médica (psiquiatras) sobre el enfoque interdisciplinario actual.
- Dispone que la atención deberá estar a cargo de equipos interdisciplinarios, y pone como requisito la presencia obligatoria del médico psiquiatra.
- Tendrá mayor peso la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones, lo que no sucedía en la legislación vigente.
- Mantiene que la internación como recursos excepcional, pero permite la internaciones no voluntarias, que en la anterior ley era una situación que se contemplaba en casos extremos.
- Las internaciones no voluntarias solo permitirán en “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
- El consumo problemático de sustancias se integra formalmente a las políticas de salud mental y la autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, ambulatorios o de internación