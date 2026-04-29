Comienza el tratamiento de la nueva Ley de Salud Mental

En un plenario de comisiones, comienza esta tarde el debate en torno a la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno.

En un plenario de comisiones, comienza esta tarde el debate en torno a la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno.

El Senado abrirá este miércoles el debate del proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que tiene como punto central permitir las internaciones “no voluntarias” e incorpora las adicciones a drogas como una enfermedad de salud mental.

El proyecto girado por el Gobierno se discutirá en un plenario este miércoles a las 16.30 de las comisiones de Salud —que se constituirá ese mismo día y designara la senadora de LLA Ivanna Marcela Arrascaeta — y de Legislación General —que preside la libertaria neuquina Nadia Márquez.

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