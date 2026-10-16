Encuesta: el 71% de los argentinos considera que la situación económica es mala

Una encuesta de AtlasIntel y Bloomberg reveló que el 75% tiene una percepción negativa del mercado laboral. Además, más de la mitad cree que la economía del país empeorará durante los próximos seis meses.

Una encuesta de AtlasIntel y Bloomberg reveló que el 75% tiene una percepción negativa del mercado laboral. Además, más de la mitad cree que la economía del país empeorará durante los próximos seis meses.

El 71% de los argentinos considera que la situación económica del país es mala, mientras que el 75% evalúa negativamente el mercado laboral, según la última edición de septiembre de Latam Pulse, el relevamiento mensual realizado por AtlasIntel y Bloomberg. El estudio se basó en las respuestas de 2.067 personas y también reflejó expectativas desfavorables sobre la evolución de la economía y los ingresos familiares.

En cuanto a la situación económica de los hogares, el 60% de los encuestados la calificó como mala, frente al 20% que la consideró buena y otro 20% que la definió como normal. Por su parte, el mercado laboral concentró la evaluación más negativa: apenas el 13% lo calificó como bueno y el 12% como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% respondió que es buena y el 9% que es normal.

De cara a los próximos seis meses, el 55% cree que la economía argentina empeorará, mientras que el 31% espera una mejora y el 14% no prevé cambios. Sobre el empleo, el 57% anticipa un deterioro y el 48% considera que la situación económica de su familia también empeorará. En materia de consumo, el 58,5% afirmó que realizará menos compras de bienes duraderos, una proporción que aumentó 11,3 puntos porcentuales respecto de agosto.

La encuesta también identificó las principales preocupaciones de la población. La corrupción encabezó la lista, con el 50,3% de las respuestas, seguida por el desempleo, con el 44%; la impunidad y el sistema judicial, con el 34,6%; la situación económica, con el 32,2%; y los altos precios y la inflación, con el 27,8%. Además, el indicador de percepción de la inflación actual subió de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre, mientras que el índice de inflación esperada para los próximos seis meses pasó de 8,8 a 9,1 puntos. Estos indicadores reflejan percepciones y expectativas, no proyecciones directas de la inflación mensual o anual.