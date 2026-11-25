El ministro de Economía cuestionó la definición de recesión técnica, destacó la recuperación de la actividad en agosto y septiembre y aseguró que no teme que el aumento del dólar se traslade a la inflación.

El ministro de Economía cuestionó la definición de recesión técnica, destacó la recuperación de la actividad en agosto y septiembre y aseguró que no teme que el aumento del dólar se traslade a la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó los datos que ubican a la Argentina en una recesión técnica y descartó que la reciente suba del dólar tenga un impacto directo sobre los precios. En una entrevista televisiva, el funcionario defendió el rumbo económico del Gobierno y cuestionó la interpretación de los indicadores de actividad.

Caputo calificó la definición de recesión técnica como “casi arbitraria” y atribuyó parte de la caída de la actividad registrada en julio a factores excepcionales, como las lluvias, el aumento del gas y otros acontecimientos que afectaron ese período. Además, destacó que la economía registró una recuperación durante agosto y septiembre, con un crecimiento acumulado del 1,5% en esos dos meses.

En relación con el dólar, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la reciente suba responde, en parte, a un escenario de volatilidad financiera internacional y aseguró que no le preocupa el movimiento del tipo de cambio. “No tengo temor de que la suba del dólar pase a los precios”, afirmó, al defender el esquema económico y la política monetaria del Ejecutivo.

El ministro también sostuvo que el equilibrio fiscal y la disciplina monetaria son factores que contribuyen a contener el traslado de las variaciones cambiarias a la inflación. De esta manera, Caputo volvió a respaldar el programa económico del Gobierno de Javier Milei y relativizó las señales negativas que surgieron de los últimos indicadores de actividad.