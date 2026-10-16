La inflación mayorista fue del 3,2% en septiembre y acumuló un 29,2% en doce meses

Los precios mayoristas registraron una aceleración durante septiembre, con una suba del 3,2% mensual. En los últimos doce meses, el incremento acumulado alcanzó el 29,2%, según los datos difundidos por el INDEC.

Los precios mayoristas registraron una aceleración durante septiembre, con una suba del 3,2% mensual. En los últimos doce meses, el incremento acumulado alcanzó el 29,2%, según los datos difundidos por el INDEC.

La inflación mayorista fue del 3,2% en septiembre de 2026 y acumuló un aumento del 29,2% en los últimos doce meses, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador refleja la evolución de los precios de los productos que se comercializan en el mercado interno antes de llegar al consumidor final.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) permite observar las variaciones de los valores de los productos nacionales e importados. Su evolución constituye una referencia para analizar la dinámica de los costos dentro de la cadena de producción y comercialización.

El dato de septiembre se conoce en un contexto de aceleración de los precios minoristas. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 1,9% durante el mismo mes, con una variación interanual del 33,4% y un acumulado del 23,6% en lo que va de 2026.

La evolución de la inflación mayorista será uno de los indicadores a seguir para evaluar el comportamiento de los precios en los próximos meses. Sin embargo, las variaciones de los valores mayoristas no se trasladan de manera automática ni en la misma proporción a los precios que pagan los consumidores.