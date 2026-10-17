Operativo encubierto en “Las Torres de Wilde” por venta de cocaína

Un hombre y una mujer fueron detenidos en un departamento de la torre 40 por venta de cocaína. Contaban con satélites.

Un hombre y una mujer fueron detenidos en un departamento de la torre 40 por venta de cocaína. Contaban con satélites.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a dos personas, un hombre y una mujer, que se dedicaban a la venta de cocaína en “Las Torres de Wilde”, Avellaneda. Para localizarlos, los efectivos trabajaron encubiertos y simularon ser paseados de perros y gimnastas.

A partir de una denuncia, la Policía entabló un operativo para determinar si efectivamente una pareja vendía estupefacientes en un departamento de la Torre 40 del complejo habitacional ubicado en la localidad de Wilde.

“Teniendo en cuenta la compleja ubicación del lugar de venta, personal del Grupo Táctico Operativo, tras directivas impartidas por Sebastián Gonzáles, perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Avellaneda-Lanús, se llevó a cabo el desarrollo de la investigación”, informaron las fuentes.

Detallaron que “durante un prolongado período los efectivos realizaron observancias de la operatoria ilícita, camuflándose entre los lugareños, como paseadores de perros o gimnastas, entre otras, logrando recolectar pruebas fílmicas y la individualización del autor de la tarea ilícita”.

Finalmente, se llevó a cabo el allanamiento, logrando la detención de un hombre (46) y una mujer (29), mayores de edad, acusados de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Secuestraron 116 envoltorios de cocaína ya preparados para la venta, balanzas de precisión, teléfonos y una libreta.

Fue un operativo de irrupción con la modalidad “Troyano”, que consiste en que el personal caracterizado se adentró de forma simultánea al predio por diferentes ingresos, para evitar cualquier tipo de interferencia o filtración. El imputado contaba con “satélites”.