Esteban Echeverría: detuvieron a un joven con 673 dosis de cocaína, un arma robada y dos granadas

Un joven de 23 años fue detenido en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, acusado de comercializar estupefacientes. Durante el procedimiento, efectivos de la Policía Bonaerense secuestraron 673 dosis de cocaína, una pistola con pedido de secuestro por robo y dos granadas que debieron ser detonadas de manera controlada por personal especializado.

El operativo se llevó adelante en el barrio Monte Chico, en las inmediaciones de la avenida Pedro Dreyer y Alejo Ortega, y estuvo a cargo de efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 14, especializada en estupefacientes.

Según informaron fuentes judiciales, durante el procedimiento los investigadores incautaron 673 envoltorios de cocaína, 603.000 pesos en efectivo, una balanza de precisión y un teléfono celular, elementos que fueron incorporados a la investigación.

Además, los policías encontraron una pistola Mahely calibre .22 largo, que registraba un pedido de secuestro por robo, junto con tres municiones del mismo calibre.

Sin embargo, uno de los hallazgos que más preocupación generó fue la presencia de dos granadas, una EA M-5 sin numeración y otra de fabricación casera. Ante el riesgo que representaban los artefactos, intervino personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Bonaerense, que los trasladó a un descampado donde fueron detonados de manera controlada.

La causa fue caratulada preventivamente como “Infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegal de arma de uso civil”. En las actuaciones intervinieron el fiscal Juan Pablo Arci y el juez de Garantías N.º 2, Javier Leandro Maffucci Moore.