La UCR acusó a Carrió de querer “destruir” Cambiemos

La Unión Cívica Radical acusó a Elisa Carrió de querer “destruir” Cambiemos, luego de que la diputada nacional manifestara durante un acto en Entre Ríos que los radicales harán lo que ella diga porque “los maneja desde afuera”.

Ante la frase de Carrió, envuelta en una nueva polémica tras el furcio de las coimas en Diputados, el espacio que conduce a nivel nacional el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, emitió un duro comunicado.

“Somos un partido político nacional, soberano en sus decisiones y democrático hacia adentro. No un proyecto personal ni un liderazgo mesiánico. La frivolidad discursiva alimenta de manera peligrosa a la oposición. Los argentinos necesitan seriedad, no un stand up permanente”, comenzó el descargo.

Y continuó: “Por nuestro compromiso con la coalición Cambiemos, de la cual somos fundadores, y por el futuro de la Argentina, le pedimos a Elisa Carrió que se abstenga de continuar con esta serie de declaraciones desafortunadas, que lamentablemente ya se han vuelto una costumbre suya”.

En este sentido, el radicalismo enfatizó que la respuesta a las declaraciones de la legisladora no puede ser siempre “ya sabemos cómo es Carrió”, sino que “la respuesta es respetar, de una buena vez, a los socios de la coalición de gobierno que ella pretende destruir”.

“Que nos diga Carrió, realmente, cuánto aporta hoy a Cambiemos y a las políticas del Gobierno Nacional. Seguramente sea menos que las propinas que deja”, concluyó el comunicado.

Los dichos de Carrió

La diputada Carrió chicaneó a la UCR durante un encuentro en Entre Ríos, donde afirmó que los radicales harán lo que ella diga porque “los maneja desde afuera”.

“Yo no quiero cargos. Si yo tuviera interés, habría una interna y no tengo interés en ningún cargo. En consecuencia, la alianza está asegurada. Y los radicales harán lo que nosotros digamos, ¿no es así Benedetti?”, lanzó Carrió mientras miraba a su par entrerriano, sentado en primera fila.