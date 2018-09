Tras ser premiado, Macri habla ante Naciones Unidas

El presidente Mauricio Macri compartió anoche una mesa en la cena de gala del Global Citizen Award, galardón que le fue otorgado, con Chistine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos en que la Argentina define los últimos detalles del nuevo acuerdo financiero con el organismo multilateral.

Durante la cena de gala en Nueva York, que organiza el Atlantic Council, el presidente Macri compartió mesa con Lagarde, además de la primera dama, Juliana Awada, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, entre otros.

El premio que recibió el mandatario argentino reconoce el trabajo de líderes mundiales que contribuyen a la cooperación internacional.

Hoy, antes de que Macri dé su mensaje ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, alrededor de las 16.30 de la Argentina, podría haber un breve encuentro formal del Presidente con Lagarde, en el mismo edificio de la ONU, en momentos que la Argentina define los últimos detalles del nuevo acuerdo financiero con el FMI.

“Estamos construyendo un nuevo país, una nueva sociedad basada en la cultura del trabajo, en el esfuerzo personal, entendiendo que tenemos que mejorar cada día y no estar agarrados a ninguna herramienta engañosa”, había asegurado ayer, en una entrevista concedida a Bloomberg Televisión de Nueva York. “Tenemos que decir la verdad y trabajar en ese sentido. Es lo que he estado haciendo. Les he dicho la verdad a mis ciudadanos desde el primer momento”, puntualizó.

Remarcó que el Gobierno tiene un alto nivel de apoyo a pesar de haber hecho “todas estas dolorosas reformas”, aunque “son el único camino que llevará a Argentina a un gran futuro”. Además, dijo que el Gobierno estableció un marco de transparencia para “luchar contra la corrupción y darles un mejor escenario a las inversiones futuras” y animó a hablar de reelección.

Mientras esto sucedía, las CTA Autónoma y de los Trabajadores, junto al Frente Sindical liderado por Hugo Moyano, daban comienzo a un paro de 36 horas, que contó con una multitudinaria movilización. En el acto central, que tuvo lugar ayer por la tarde en Plaza de Mayo, dirigentes sindicales reclamaron un giro en las políticas y rechazaron el acuerdo con el FMI y el Presupuesto 2019. Hoy, en tanto, para la CGT.