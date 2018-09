“Los paros desencadenan hechos de naturaleza política que obligan a que se cambie”

El integrante del triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) Juan Carlos Schmid dijo hoy que a lo largo de la historia un paro no resuelve los problemas de un día para el otro, pero actúan en el largo plazo. Mañana para la CGT, las CTA y el Frente Sindical, junto a otros gremios.

“El paro a lo largo de la historia nunca ha resuelto demasiadas cosas. Los paros nunca dan resultados al otro día. Lo que van desencadenando es una serie de hechos de naturaleza política que obligan a que se cambie”, opinó Schmid.

Sin embargo, consideró que las políticas públicas no solo se cambian con el voto, sino que se cambian “votando y haciendo paro, y manifestando públicamente”. “Yo creo en una democracia mucho más activa que la que me obliga o me permite depositar el voto cada cuatro años y nada más”, expresó –según consigna Télam- y en cambio se manifestó por un sistema “donde uno se involucre y los cambios se hagan por la participación popular”.

Sin movilización

Carlos Acuña indicó que la medida de fuerza no incluye movilización para “evitar que haya gente infiltrada” en la marcha y que se generen incidentes. “El año pasado no fueron los gremios los que provocaron disturbios. Y al otro día, los medios de lo único que hablaban es de que habían agarrado un atril, pero no hablaron de que hubo más de medio millón de personas diciéndole al Gobierno que ese no es el camino que querían. Nosotros no queremos que haya más circunstancias de esas”, añadió.

El paro

Por la adhesión de la UTA no habrá transporte urbano, interurbano ni de larga distancia. Tampoco, por la suma de los gremios del sector, circularán los trenes. En Capital Federal, además, no funcionarán las seis líneas de Subterráneos y Premetro, que paralizarán la actividad a partir de las 20 de mañana.

Por otra parte, todos de los gremios aeronáuticos se plegaron a la medida de fuerza por 24 horas, con lo cual no habrá vuelos de cabotaje ni internacionales. Sería total la inactividad en el puerto, por la adhesión de los 19 sindicatos que integran la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), lo cual afectará el comercio exterior.

Tampoco los bancos atenderán al público el martes. Asimismo, por la participación activa del gremio de Moyano en la medida de fuerza, no habrá clearing bancario, ni distribución del correo y tampoco se realizará la recolección de residuos.

La adhesión de los gremios estatales UPCN, ATE y CTA podrá afectar la atención al público de organismos estatales. Los servicios esenciales, como las guardias en los hospitales, funcionarán con atención acotada a los casos de emergencia.

En cuanto a los comercios, el sindicato mercantil que dirige Armando Cavallieri adhirió al paro, por lo cual se estima que la actividad sería parcial. Lo mismo ocurre con el gremio de los gastronómicos, que dirige Luis Barrionuevo, que afectaría parcialmente la atención en bares y restaurantes