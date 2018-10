Argentina XV se impuso sin atenuantes ante Canadá

Argentina XV venció este miércoles 45-5 a Canadá, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Americas Pacific Challenge que se desarrolla en Uruguay. Con ese marcador lograron dejar atrás la derrota del debut con Samoa A.

Lucas Mensa, jugador de Pucará, formó parte del elenco titular argentino comandado por Ricardo Le Fort, en tanto que Lucas Favre estuvo en el banco de los relevos.

El partido

Argentina tuvo el dominio total de las acciones desde el inicio. A los 7 de la primera parte, Facundo Cordero escapó sólo al ingoal tras filtrarse por la formación de Canadá y consiguió el primer try del elenco nacional. Posteriormente Domingo Miotti convirtió para colocar las cosas 7-0 a favor.

Con el correr de los minutos la superioridad fue más acentuada. Argentina logró estirar el marcador con otra conquista de Cordero, quien estampó el 12-0 parcial. En esta ocasión Miotti falló su oportunidad por lo que debieron conformarse con los 5 puntos.

Antes del cierre, el elenco albiceleste, en esta ocasión vestido de azul, amplió la diferencia con el try de Agustín Segura, quien colaboró con un marcador favorable para su equipo con un tanteador de 19-0, gracias al aporte de Miotti a los palos. Asimismo no fue todo, ya que instantes antes de irse al descanso, nuevamente Segura apoyó en el ingoal y selló el 26-0 con el que se fueron a los vestuarios.

El complemento no varió demasiado en el trámite. Argentina continuó justificando la diferencia de jerarquía individual y colectiva, por lo que la victoria ya era casi un hecho, a la espera de la finalización del partido. Matías Osadczuk hizo lo suyo con otro try, mientras que Joaquín Díaz Bonilla, jugador de los Jaguares, acertó a los palos y también sumó. En la continuidad, Theo Sauder descontó para Canadá y Gregorio del Prete concluyó el encuentro con otro try para los de Le Fort.

Lo que viene

En el cierre de la competencia los argentinos tendrán que medirse el domingo, desde las 16, ante USA Select XV, con la intención de acumular su segundo triunfo.