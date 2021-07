Pumas 7s: Victoria ante Australia, derrota con Nueva Zelanda

El seleccionado de rugby seven cierra la fase de grupos ante Corea del Sur.

El seleccionado de rugby seven cierra la fase de grupos ante Corea del Sur.

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas ‘7, cayó esta madrugada ante su par de Nueva Zelanda, por 35 a 14, en el segundo encuentro de la zona A de la competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Venía de una victoria con Australia y ahora debe enfrentar a Corea del Sur.

En el estadio Olímpico de la capital japonesa, el equipo conducido por el DT Santiago Gómez Cora, quien hoy cumple 43 años, fue superado por un adversario que le hizo sentir el rigor físico y le marcó cinco tries en el desarrollo del pleito.

El conjunto albiceleste, que había vencido en el debut a Australia por 29-19, se situó en ventaja a los 2 minutos, a través de una corrida de Marcos Moneta, que contó con la conversión de Santiago Mare. En esos 7 minutos iniciales, el conjunto de Oceanía, uno de los candidatos a la medalla de oro, revirtió el resultado, a pura potencia, con los apoyos en el ingoal adversario de Ngarohi Mc Garvey-Black (5m.) y Sione Molia (7m.). El propio Mc Garvey-Black colaboró con dos conversiones para que los All Blacks neozelandeses se retiraran con ventaja al descanso (14-7).

Apenas comenzado el segundo periodo, el ingreso Luciano González Rizzoli (1m.14s.) se escapó de su marca y ensayó una corrida que le permitió anotar el segundo y último try de los conducidos por el lomense Gómez Cora. La conversión de Mare (Regatas Bella Vista) propició el empate parcial 14-14. De allí hasta el cierre se vino un vendaval del representativo neozelandés que consiguió otros tries por intermedio de Joe Webber (4m.), el capitán Tim Mikkelson (6m.) y William Warbrick (8m.). Todos los ensayos fueron rubricados con eficaces disparos a los palos que otorgaron un nítido triunfo de los All Blacks ‘7, por 35-14.

Argentina culminará su labor en la zona de grupos enfrentándose a Corea del Sur, a partir de las 22.00.