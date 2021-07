Volvió el rugby: Pucará cayó ante SIC

Volvió el rugby, volvió el Top 12. En su debut, Pucará cayó por 22 a 43 ante SIC, en condición de visitante. El último encuentro disputado oficialmente fue la final en la que San Isidro Club (SIC) se coronó campeón al vencer a Belgrano Athletic, el pasado 5 de octubre del 2019.

El partido se disputó en San Isidro y para el conjunto local anotaron Federico Haedo (try), Lucas Somer (dos tries) , Tomás Meyrelle (try), Joaquín Lamas (dos conversiones y tres penales), Mateo Madero (try) y Justo Piccardo (try).

Para los dirigidos por Gustavo Jorge anotaron Germán Klubus (try, dos conversiones y un penal), Tomás Buckley (try) e Iñaki Delguy (try).

La Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) estableció luego de presentar los protocolos de cumplimiento, que en los encuentros correspondientes a los torneos oficiales de rugby del plantel superior está absolutamente prohibida la presencia de público tanto local como visitante en la zona del campo de juego y su periferia. Asimismo, aclara que solo podrán presenciar el encuentro los treinta jugadores, quince miembros del cuerpo técnico y cinco dirigentes de cada club, en tanto que una vez finalizado el encuentro deberán retirarse de la instalaciones del club.

Antes del inicio de los seis partidos del URBA Top 12, se realizó un minuto de silencio en homenaje a todas las familias que sufrieron y fueron afectadas por la pandemia del coronavirus.