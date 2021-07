Notable triunfo de Los Pumas 7s, que se metieron en la semifinal

El seleccionado argentino de Rugby Seven se clasificó hoy semifinalista de los Juegos Olímpicos Tokio, al vencer a Sudáfrica por 19 a 14, en un partido de cuartos de final que afrontó en inferioridad numérica desde los dos minutos y medio de juego, y su próximo rival será a las 23.30 Fiji en busca de la final por la presea dorada.

En los restantes cuartos de final, Fiji le ganó a Australia por 19-0, Gran Bretaña a Estados Unidos 26-21 y Nueva Zelanda a Canadá 21-10. Las semifinales serán Argentina-Fiji y Nueva Zelanda-Gran Bretaña.

Argentina logró un notable triunfo. Se sobrepuso a la expulsión de Gastón Revol a los dos minutos y alcanzó una épica victoria con dos tries de Marcos Moneta (2) y un try y dos conversiones de Santiago Mare, mientras que los africanos, que ganaban 7-0 , sumaron con tries de Justin Geduld y Selvyn Davis.

Como si la expulsión de Revol fuese poco en los últimos minutos Lautaro Bazán Vélez fue amonestado y Argentina culminó el encuentro con sólo cinco jugadores.

Argentina fue segundo en el Grupo A tras haberse impuesto sobre Australia por 29-19, luego perdió ante Nueva Zelanda por 35-14 y clasificó al superar a Corea del Sur por un holgado 56-0.

El rival ahora será Fiji, el actual campeón olímpico y máximo favorito de esta especialidad del rugby. Un país que tiene al seven como parte de su vida y aman a este deporte, por lo tanto Argentina deberá seguir transitando el camino de la épica para soñar con el oro en Tokio.