Carrió presenta el pedido de juicio político a Garavano

Será hoy, por “mal desempeño y eventuales delitos en sus funciones”. El PRO ya avisó que no acompañará.

La diputada Elisa Carrió presentará en las próximas horas el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. Desde la Coalición Cívica confirmaron que la presentación no pasa de hoy. Crece el malestar en Cambiemos.

El pedido juicio político será bajo los cargos de mal desempeño y eventuales delitos en sus funciones. En el inicio del texto que se presentará, según señaló el diario Clarín, se aclaró que “este juicio no es por dichos, sino por hechos”, aunque se cuestiona los dichos de Garavano sobre la eventual prisión de la ex presidenta Cristina Fernández.

El interbloque de Cambiemos en Diputados está abiertamente dividido. Mientras el pedido de juicio político sería acompañado por el bloque de la CC (10 bancas), el PRO (55 legisladores) y la UCR (40) no lo harán.

“Es un juicio por mal desempeño, no creemos que esté a la altura de las circunstancias”, resumió el legislador Juan Manuel López. Planteó que “el disparador de este juicio fue una desafortunada frase del ministro” que consideraron “un aval al fallo” que dispuso absolver a Carlos Menem en el caso de la venta ilegal de Armas a Ecuador y Croacia; también señaló el “cómo actuó” en el caso AMIA y que tenga como asesora a la ex Procuradora de la provincia de Buenos Aires María del Carmen Falbo, a quien acusamos muchas veces, entre otras cosas, por encubrir el crimen narco del Unicenter”. También señaló la influencia que habría tenido el ministro en concursos para elegir cargos en la Justicia.

En las últimas horas, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli (PRO), consideró una “exageración” la movida de Carrió. “Una cosa es disentir con un ministro, lo cual me parece absolutamente legítimo, normal y saludable, y otra cosa es pedir un juicio político, que sólo procede en casos sumamente graves. No me parece que una opinión como la de Garavano haya sido grave, es sólo una opinión”, planteó, en sintonía con sus pares Eduardo Amadeo y Daniel Lipovetzky.

“Me imagino que este tema lo vamos a analizar en el interbloque de los legisladores del PRO, pero yo ya he dicho públicamente que no me parece que se haga un juicio político por declaraciones periodísticas”, indicó Lipovetzky. Y agregó: “Lilita es una luchadora apasionada que se expresa muy vehementemente. Creo que esta vehemencia es parte de esto y entendemos que, en el marco del diálogo, estas diferencias se irán cerrando”.

Amadeo aclaró que él “no apoyaría el juicio político a Garavano”. “Mi bloque (por el PRO) no está de acuerdo con que haya que hacerle un juicio político a Garavano”, afirmó aunque aclaró que “eso no quiere decir que Carrió y sus diputados no puedan presentar su juicio político”.