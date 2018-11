Liberaron a la tía de Sheila

El 18 de octubre fue detenida pero recuperó su libertad en las últimas horas. Se trata de Leonela Ayala (25), quien recuperó su libertad esta madrugada de la Alcaidía de Melchor Romero, en La Plata, donde permanecía detenida desde el hallazgo del cadáver de su sobrina y ahijada.

El fiscal de Gustavo Carracedo entendió que no existen méritos suficientes como para mantener detenida a Ayala, por lo que solicitó su “inmediata libertad”, la cual fue concedida por el juez de Garantías 3 de San Martín, Mariano Grammatico Mazzari.

Fabián González Rojas (24) permanece detenido, acusado de “homicidio agravado por alevosía y femicidio” de Sheila. Tiene antecedentes penales ya que figura en una causa por robo en poblado y en banda de 2013 que se tramitó en el Juzgado de Garantías Nº2 de San Martín.

Leonela dijo que “le tenía miedo” y que lo cree “capaz de haberla matado” a su ahijada. Además, declaró que cuando supuestamente se produjo el crimen de la niña, ella no estaba en su casa sino que había ido a visitar a su hermano, con quien almorzó y recién regresó a su casa pasadas las 18. “Yo no sabía nada de esto, yo también sufrí violencia de chiquita, a mí me violaron. Me da bronca lo que está pasando porque por culpa de él (por su pareja), me sacaron a mis hijos. Si fue él, se tiene que hacer cargo”, dijo ante el fiscal, según consigna la agencia Télam.

Sheila había desaparecido el pasado 14 de octubre alrededor de las 12, cuando fue vista por última vez jugando con amigos en el complejo habitacional “El Campo” del barrio Trujui, donde vivía con su padre. Con el fin de encontrarla se había desplegado un amplio operativo e inclusive el Ministerio de Seguridad había dispuesto una recompensa. El 20 de ese mismo mes, hallaron su cuerpo un espacio lindero a la casa de los tíos, quienes a su vez confesaron ser los autores del brutal homicidio.