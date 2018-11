Heller disertó en Lomas y renovó críticas a Cambiemos

El ex diputado nacional remarcó “la necesidad de pensar otro camino” al modelo económico impulsado por el Gobierno.

El ex diputado nacional y presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller, visitó este jueves Lomas de Zamora para exponer en la sede del Consejo de Ciencias Económicas sobre “¿Hay alternativa al modelo actual?”. Crítico con las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, recalcó “la necesidad de pensar otro camino”.

La disertación se llevó a cabo en la sede ubicada en Manuel Castro 535 y la actividad fue abierta a la comunidad. La entrada fue un alimento no perecedero.

“Nos dicen que se la pasan pensando en cómo solucionar la situación económica y que no hay otro camino”, expresó Heller al cuestionar al oficialismo y ponderar por una alternativa económica a la propuesta por Cambiemos.

“Todos los datos son negativos”

En su exposición, el ex legislador se refirió a los últimos datos publicados por el INDEC sobre la canasta básica de octubre. “Hoy una familia necesita 24.241 pesos para no ser pobre. Ya no hablemos de pobreza cero”, manifestó y subrayó que “todos los datos del organismo dan negativo”.

Apuntó, en este marco, que “no hay niveles tan altos de ociosidad en la industria desde principios del siglo”. “Un 40 por ciento de la maquinaria industrial del país está ociosa porque no hay mercado, no hay consumidores”, añadió.

Precisó, luego, que “Argentina, salvo en algunos nichos particulares, no tiene precios competitivos”. “Es una mentira que la devaluación nos hace más competitivos”, enfatizó y sentenció: “Cada día que nos dan una noticia es peor que la anterior”.

Trayectoria

Carlos Heller tiene 78 años y es un destacado cooperativista, político y dirigente deportivo argentino. Desde 2005 es presidente del Banco Credicoop, entidad cooperativa de la cual fue Gerente General desde su fundación en 1979.

También es el titular del Partido Solidario y fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, desde el 2009 hasta 2017. Además fue vicepresidente del Club Atlético Boca Juniors desde 1985 hasta 1995.