Vidal indicó que el calendario electoral se definirá “después de marzo”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, evitó confirmar el posible adelantamiento de las elecciones en la provincia ya que aseguró que el calendario electoral se definirá “después de marzo”.

“La candidatura más importante es la de Mauricio Macri y ya se definió. El resto de las candidaturas y el calendario electoral es una discusión para el año que viene. Hoy no está en la agenda de la gente ni en la mía”, expresó en entrevistas publicadas por los diarios La Nación y Clarín.

Insistió en que Macri “tiene que ser reelegido” y que por su parte cumplirá el compromiso con los bonaerenses de “no ser candidata a presidente el año que viene”.

“Los bonaerenses saben que los he defendido todos estos años y lo voy a seguir haciendo. Además, voy a cumplir el compromiso que tomé con ellos y que no tomó ningún otro gobernador: no ser candidata a presidenta el año que viene”, apuntó.

Además evitó pronunciarse respecto a cambios en el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires aunque señaló que “todas las opciones están abiertas y son posibles“.

Según Vidal, la estrategia del calendario electoral y las candidaturas es algo que se resolverá “con el Presidente, con el Gobierno nacional, en el ámbito de Cambiemos, como en 2015” y no habrá definiciones “por lo menos hasta marzo”.