María Eugenia Vidal le respondió a Macri: “No me creo dueña de las decisiones de nadie”

El cruce entre María Eugenia Vidal y el ex presidente Mauricio Macri sumó un nuevo capítulo en las últimas horas a partir de una respuesta de la exgobernadora bonaerense al expresidente. La polémica surgió a raíz de la decisión de Vidal de respaldar a Horacio Rodríguez Larreta en la interna presidencial de Juntos por el Cambio, lo que generó críticas por parte de Macri.

Las palabras del expresidente, en las que señaló que Vidal había “desdibujado su perfil”, resonaron con fuerza en la interna de la oposición. Macri expresó sus opiniones mientras realizaba una recorrida por San Nicolás, y su comentario no pasó desapercibido.

“No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a Ritondo. Tiene razón en estar desilusionado. Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”, expresó Macri durante su intervención.

La respuesta de Vidal no se hizo esperar y, en un tono sereno pero firme, abordó las críticas vertidas por el ex presidente. “No me creo dueña de las decisiones de nadie”, afirmó.

En relación a su elección de apoyo a Rodríguez Larreta, Vidal aclaró su postura con claridad: “Quiero votar en libertad. Valoro la experiencia de Horacio, es importante haber gobernado a millones. Respeto mucho a Patricia (Bullrich), se ha ganado el espacio en Juntos por el Cambio, que elija a Horacio no va en detrimento de Patricia, sino de tener la libertad de decir por quién voto”.

La exgobernadora bonaerense también resaltó su coherencia en la toma de decisiones y la fidelidad a sus principios: “Fui clara porque no me creí dueña de las decisiones de nadie, elegí en libertad y cumplí con la palabra que les había dado. Lo dije muchas veces: para mí es bastante obvio es que mi voto es para Horacio, quien vio nuestra trayectoria en estos 27 años desde que nos conocemos no puede sorprenderse”.