El PJ convocó al congreso partidario para el 22 de febrero

El Consejo Nacional del Partido Justicialista resolvió convocar al congreso partidario para el 22 de febrero, con el propósito de habilitar la formación de frentes electorales, con miras a las elecciones generales de 2019.

Así lo decidieron las autoridades partidarias en una reunión del Consejo, ampliada con la Comisión de Acción Política, en la que también se habló de las negociaciones con los gobernadores peronistas, para acordar un frente amplio para enfrentar en las elecciones presidenciales a Cambiemos.

El Consejo se reunió en la sede porteña de Matheu 130 por casi tres horas y a su término, el presidente del PJ nacional y diputado José Luis Gioja, afirmó que desde el partido “se está hablando con todos los gobernadores y los distintos sectores, convocando a una gran unidad amplia y diversa”.

Presencias

Una de las novedades de la jornada fue la participación en la reunión del titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

También asistieron Gioja; el coordinador de la Mesa de Acción Política del PJ, Rubén Marín (ex gobernador pampeano); los diputados Agustín Rossi, Felipe Solá, María Emilia Soria y Cristina Álvarez Rodríguez; el líder camionero Hugo Moyano; el ex canciller Jorge Taiana, y el ex ministro de Salud Ginés González García, entre otros.