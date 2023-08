“Me causa gracia que ahora los empresarios defiendan las paritarias”, sostuvo Yasky

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, aseguró hoy que le “causa gracia” que los empresarios “defiendan las paritarias” como respuesta al otorgamiento de una suma fija para los trabajadores y aseguró que esa reacción de las patronales indica el “sentido correcto” que tienen las últimas medidas anunciadas por el Gobierno nacional.

“Me causa gracia que ahora los empresarios defiendan las paritarias porque durante muchos años, cuando no se aplicaban, no decían nada. Al contrario, aplaudían. Esa defensa de las paritarias en un momento en el cual se plantea levantar el salario no tiene ningún sentido”, advirtió Yasky en declaraciones a El Destape Radio.

Yasky se refirió así a la suma fija de 60.000 pesos destinada a los trabajadores que fue anunciada por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa que será percibida entre septiembre y octubre por los empleados del sector público y privado que hayan recibido un haber inferior a los 400.000 pesos durante agosto.

“La reacción de los empresarios marca el sentido correcto que tomó el Gobierno. Hay que estimular una recuperación del ingreso de los que han quedado más abajo y lo tiene que costear el empresariado que tiene una renta extraordinaria”, agregó Yasky.

El diputado recordó que “no todos perdimos lo mismo” como consecuencia de la inflación, y sostuvo que algunos empresarios que “han teniendo una renta que, en algunos casos, llegó hasta los 30 puntos arriba” de los aumentos de precios, plantean que estos bonos “los van a llevar al quebranto”.

“Algunos gobernadores han expresado que no están en condiciones de enfrentar esto. Creo que todos los que forman parte del sector público y privado y sean empleadores tienen la obligación de aplicar esta medida”, apuntó.

En tanto, Yasky aseguró que el movimiento sindical argentino “sabe que hay derechos que no se pueden avasallar porque a alguien se le ocurra que hay que sobre cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI)” y apuntó a los candidatos presidenciales de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.

“Todo lo que el FMI postula requiere un movimiento sindical pasivo que agache la cabeza. Pero nosotros sabemos que vamos a resistir”, subrayó.

Al ser consultado sobre el panorama electoral, Yasky sostuvo que hay que realizar “una campaña para hablar con la gente” que votó a UxP “e ir a buscar ese voto que no fue para Milei o Bullrich.

“Hay que explicar que no ir a votar es una forma de permitir que quienes van a profundizar las políticas que hicieron tanto daño en el cuerpo social y nos endeudaron se manifiesten con esta bestialidad que va a hacer estallar el Estado“, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que si en las elecciones presidencial se impone Milei o Bullrich, Argentina será “un país en el cual habrá que tener un certificado de pobreza para acceder a la escuela pública, un hospital o a una jubilación”.

“Si llegamos a ese país va a ser difícil ponernos de pie. Argentina tiene una oportunidad a partir de ahora”, puntualizó el dirigente sindical.