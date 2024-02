El PJ se reorganiza: hubo una reunión de urgencia

Las máximas autoridades del Consejo del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional se reunieron anoche en la sede porteña del PJ, sin la presencia de su titular, Alberto Fernández, y avanzaron en el debate por la reorganización partidaria y la unificación de estrategias en su rol de oposición.



Con una convocatoria en secreto, la sede del PJ -ubicada en la calle Matheu 130 en el barrio porteño de Balvanera- volvió a recibir a las principales autoridades partidarias que “sorprendieron” con una reunión de “urgencia”, previo al regreso al país de Alberto Fernández, el actual presidente del Consejo justicialista, cuya llegada procedente de España está prevista por estas horas.



Del encuentro que se extendió por más de dos horas, participaron los vicepresidentes del Consejo justicialista, Cristina Álvarez Rodríguez, Axel Kicillof, Juan Manzur, Analía Rach Quiroga y Lucía Corpacci.



También estuvieron presentes el presidente del Congreso partidario, Gildo Insfrán; los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja); el diputado Santiago Cafiero; el senador Eduardo ‘Wado’ de Pedro; y el exmandatario sanjuanino y extitular del PJ, José Luis Gioja.



Durante las exposiciones, según contaron a Télam participantes de la reunión, se realizó primero un “análisis de la situación en su distrito y las consecuencias de las medidas del Gobierno nacional” y luego cada uno opinó sobre “el camino que debe transitar el peronismo para lograr ser una alternativa seria”.



La mayoría de los participantes coincidieron en que el PJ “necesita una reorganización en unidad” y una “renovación”, pero no se planteó en ese marco un “pedido formal” de renuncia de Alberto Fernández, aunque más de uno lo piense.



Una de las posibilidades de reorganización partidaria que plantean varios consejeros y que va sumando adeptos es la conformación de “una mesa de acción política” con la conducción “colegiada entre varios dirigentes” como ya se implementó en el 2018, previo a las elecciones presidenciales del 2019 y tras superar la intervención judicial del partido.



En el plano legal, el PJ nacional cumple con todos los requisitos, por lo que para esta reorganización política, el actual titular del partido debería presentar su renuncia.



Desde el entorno del expresidente, señalaron ayer que Fernández “no analiza renunciar” a la brevedad ya que tiene mandato hasta mayo de 2025. No obstante, en el seno del PJ, la realización del encuentro antes de la llegada de Alberto Fernández fue interpretado como “un mensaje” de “vacío de poder” hacia el exmandatario.



Sin embargo, los dirigentes peronistas coincidieron también que “las formas internas de la estructura partidaria no son tan importantes” sino que el justicialismo “se debe centrar en aunar fuerzas y coordinar estrategias para frenar al Gobierno de Milei que está haciendo sufrir a la gente”.



Según se especula, en los próximos días se conocerá una convocatoria formal a una reunión del Consejo del PJ nacional, a cargo del expresidente Alberto Fernández.