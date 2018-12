Volver a Primera, el objetivo de Temperley

El plantel de Temperley se encuentra de vacaciones, pero con la cabeza puesta en el la segunda mitad de la temporada. El Gasolero volverá a los entrenamientos el 3 de enero, con la meta de continuar con los buenos resultados obtenidos en el tramo final del semestre. En charla con Info Región, Nicolás Demartini aseguró que el plantel va en busca del “ascenso”.

“Estamos todos enfocados en lograrlo, volver a primera va a ser el objetivo para el tramo final”, remarcó el defensor. Además, consideró que gracias al nivel que mostraron en el cierre del año y a las victorias conseguidas, los rivales van a ver a Temperley como “un equipo que va a estar la lucha y peleando los puestos de arriba”.

Balance

“No tuvimos un buen comienzo, nos costó adaptarnos la Primera B Nacional”, lamentó Demartini . Sin embargo, destacó que “con el correr de los partidos, el equipo mejoró el rendimiento y tuvo mejor manejo de pelota”, lo cual los llevó a conseguir buenos resultados en la última parte.

El defensor valoró el año personal que tuvo, en el cual logró debutar en Primera, fue convocado a la selección Sub 20 y firmó su primer contrato profesional. “Me pone contento todo lo que me tocó vivir, se me dio una posibilidad que tengo que aprovechar, siempre con la responsabilidad que merece”, confesó.

Siguiendo esa línea, reconoció que en sus primeros partidos no logró “soltarse del todo”, pero con el correr de los partidos logró “tomar confianza” y pudo afianzarse en el equipo.

También destacó el gran trabajo del Gasolero en la Copa Argentina, en la cual lograron llegar a la semifinal, donde cayeron ante Rosario Central en la tanda de penales. “El equipo se esforzó un montón y le jugó a rivales de primera división de igual a igual. Fue una lástima que no pudimos llegar a la final”, remarcó.

Preparación

El plantel volverá a los trabajos el 3 de enero, con la cabeza puesta en llegar de la mejor manera a la reanudación del campeonato. El defensor lamentó que el párate “interrumpió el envión con el que venía el equipo”, ya que terminaron con una buena racha.

“De todas maneras, cuando volvamos, la pretemporada servirá para terminar de consolidar la idea de Aldirico. Vamos a mejorar todo lo que nos pida el técnico para llegar de la mejor forma al primer compromiso”, concluyó Demartini.