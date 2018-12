Elecciones 2019: Cambiemos pone primera en febrero

La gobernadora María Eugenia Vidal evitó referirse a su eventual candidatura en los comicios del año próximo, pero adelantó que en febrero comenzará el trabajo de la alianza gobernante Cambiemos, que dejó ver en las últimas semanas una serie de diferencias.

Afirmó que en las elecciones generales del año próximo va a estar “donde pueda aportar” y aclaró: “Más que los cargos me importa el trabajo, estar en contacto con la gente”, según consigna la agencia Télam. Y adelantó que el diseño electoral será definido junto al presidente Mauricio Macri, a partir de febrero próximo.

El presidente Mauricio Macri aseguró el mes pasado que está “listo para continuar” al ratificar que competirá en las elecciones del año que viene. “La Argentina no puede volver atrás; no puede construirse sobre la magia, la mentira, la demagogia. Si ustedes no aflojan, yo no voy a aflojar”, subrayó.

En este marco, evitó también referirse a la posibilidad de un desdoblamiento de elecciones en la provincia de Buenos Aires. La Legislatura de la provincia de Buenos Aires conformó una Comisión bicameral que se encargará de analizar la factibilidad de los proyectos presentados para modificar el régimen electoral. El espacio estará compuesto por ocho senadores y ocho diputados, elegidos por sus respectivas Presidencias, debiendo contemplarse un mínimo de cuatro diputados y cuatro senadores de las bancadas minoritarias.