Docentes marcharon a Plaza de Mayo en el inicio del paro de 72 horas

Docentes de todo el país nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) se movilizaron este miércoles a la Plaza de Mayo, en reclamo de la apertura de una paritaria nacional e iniciaron un paro por 72 horas que afectó el inicio del ciclo lectivo en gran parte del país.

Con excepción de seis provincias, Neuquén, Misiones, Mendoza, Chubut, Tucumán y Santiago del Estero, gremios docentes de la mayor parte del país realizan entre hoy y el viernes un paro de actividades.

“Estamos acá, nuevamente, para decirle a (Mauricio) Macri que queremos paritaria nacional docente. Queremos plena vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo. Queremos salarios dignos”, subrayó la titular de CTERA, Sonia Alesso, durante la marcha.

Y luego agregó: “No tengan dudas. Vamos a seguir peleando. No pudieron con nosotros en el pasado, no van a poder ahora. Las escuelas no tienen fecha de vencimiento”.

La movilización convocada por CTERA contó con la participación de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que también realizan un paro de 72 horas. Además, se sumaron gremios bonaerenses como ATE, AJB y CICOP que previamente se movilizaron a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

Adhesión

Desde el Ministerio de Educación de la Nación trataron de minimizar el paro de CTERA al asegurar que menos de un 30 por ciento de los docentes de todo el país adhirió a la primera jornada de huelga.

En la misma sintonía, desde el gobierno bonaerense que encabeza María Eugenia Vidal aseveraron que la adhesión a la primera jornada del paro de 72 horas convocado por el FUDB fue del 38 por ciento.