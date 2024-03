Paro Nacional docente: ¿a qué provincias afecta?

Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional del Trabajo (CGT) realizarán este lunes un paro total de actividades, en reclamo del “financiamiento de la educación” y mejoras salariales.

La medida de fuerza coincide con el inicio de clases en las provincias de Chaco, Chubut, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero, y del nivel secundario en la Ciudad de Buenos Aires. Otras provincias que se suman al paro son: Catamarca, Jujuy y Salta.

El lanzamiento de la medida de fuerza por parte de los gremios docentes agrupados en la CGT se dio luego de la huelga que llevó a cabo la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) el pasado lunes, en el inicio del ciclo lectivo en algunas provincias

“Vamos a hacer un paro nacional el próximo lunes 4. Un paro total de actividades en todo el país. Ahí estamos iniciando un plan de lucha que, de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país”, aseguró la semana pasada el secretario general nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.

En esa línea, el dirigente sindical expresó: “El Gobierno nacional se negó a responsabilizarse dentro del marco de la ley del financiamiento del sistema educativo argentino. Tuvimos una reunión sin ninguna respuesta”.

Romero, dijo que esta medida es debido a que no les hicieron “propuestas” desde el Gobierno y no alcanzaron un acuerdo salarial. “Lo que me preocupa es que cobran $250.000, y ahora menos por la falta de aportes. Hay miles de docentes que tienen ese salario, que está por debajo de la línea de la pobreza, y son jefes de familia”, expresó.

Desde los gremios aseguran que no hubo una respuesta por parte del Gobierno. Los dirigentes gremiales explicaron que en la reunión de la semana pasada los funcionarios escucharon las demandas del sector docente, pero no elevaron ninguna propuesta salarial y confirmaron la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Por este motivo, las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta este martes.

La medida de fuerza lleva el acompañamiento de los triunviros de la CGT, Pablo Moyano y Carlos Acuña. Los gremios docentes que adhieren son: