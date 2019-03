Omar Gutiérrez fue reelecto como gobernador de Neuquén en las elecciones provinciales de este domingo, en las que superó con comodidad a los candidatos de Unidad Ciudadana y Cambiemos. El Movimiento Popular Neuquino (MPN) retiene así la provincia que gobierna desde hace 50 años.

Con el 98 por ciento de las mesas escrutadas, el referente del MPN se imponía con el 39,92% de los votos. En tanto, el candidato de Unidad Ciudadana Ramón Rioseco obtenía el 26.06% de los votos y el candidato de Cambiemos, Horacio “Pechi” Quiroga, el 15.13%.

Gutiérrez, además de los votos del MPN, obtuvo el apoyo de las cuatro listas colectoras (Unión Popular, Frente Nuevo Neuquén, Frente Integrador Neuquino y Siempre) para estirar su ventaja frente a Rioseco. A partir del cuarto lugar se ubican Jorge Sobisch (Demócrata Cristiano), Raúl Godoy (FIT) y Mercedes Lamarca (Libres del Sur).

El primero de los candidatos en reconocer el resultado de las elecciones fue Quiroga: “Nos ganaron en buena ley, felicito a Omar Gutiérrez, el pueblo de Neuquén se siente conforme con su gobierno. La vida me ha enseñado a ser buen ganador y buen perdedor. Es mi última presentación a la gobernación, no voy a dejar de hacer política pero no voy a ir por ninguna candidatura”.

El Gobierno nacional felicitó al gobernador reelecto por su victoria. El encargado de transmitir el mensaje fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien lo hizo desde su cuenta de Twitter. Además, el ministro destacó “la participación con total normalidad de los neuquinos en la elección de sus representantes”.

Felicito a @OmarGutierrezOk por ser electo nuevamente gobernador de la provincia de Neuquén y celebramos la participación con total normalidad de los neuquinos en la elección de sus representantes. — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) 11 de marzo de 2019

Denuncia de irregularidades

Durante los comicios, el equipo del candidato Rioseco había denunciado irregularidades en el proceso de votación. Según aseguraron, las máquinas del sistema de boleta única electrónica (BUE) no funcionaron correctamente e impidieron que los vecinos pudieran emitir su voto con normalidad.

El espacio convocó a una conferencia de prensa en el búnker de Unidad Ciudadana. “Recibimos la información de distintos votantes en distintos rincones de la provincia de que cuando fueron a votar la máquina no funcionó de acuerdo a cómo tendría que haber sido. Comprobaron que el voto no era el que ellos habían intentado emitir. Nuestra apoderada pudo comprobarlo”, dijo Sergio Fernández Novoa, candidato a diputado provincial.

Se hizo la denuncia ante el tribunal electoral, que poco tiempo después emitió un comunicado para afirmar que la elección se estaba desarrollando con normalidad y que los problemas detectados no guardaban relación con el funcionamiento de las máquinas.