Banfield: Arboleda, pretendido por Millonarios

El arquero de Banfield Mauricio Arboleda trabaja en tierras colombianas bajo las órdenes de Carlos Queiroz, en la pelea por un lugar entre los 23 que representarán al combinado cafetero en la Copa América de Brasil. En tanto, su continuidad en el Taladro está en duda ya que sería pretendido por Millonarios.

Incluso el jugador dejó abierta la posibilidad de su salida tras haber perdido la titularidad. “Me costó aceptar ir al banco. Si vuelvo de Colombia y el técnico dice: ‘Arboleda va al banco’, creo que llegará el momento de irme a otro lado porque mi felicidad es jugar”, indicó en declaraciones radiales.

En esa sintonía, habría un interés de Millonarios por el arquero banfileño. El conjunto de Bogotá busca reemplazar a Wuilker Fariñez, quien podría ser transferido a Europa.

“Millonarios es un club grande, importante que me tenga en consideración, pero por ahora Banfield es mi casa y por estos días estoy abocado al trabajo de la selección. Espero alguna información de mi representante, con quien deben hablar”, aclaró, no obstante, Arboleda.

Por su parte, el vicepresidente primero de Banfield, Oscar Tucker, consultado por la agencia estatal Télam, informó que sabe del “interés de Millonarios, aunque el club no recibió ninguna oferta formal” y a la vez reconoció que la dirigencia “está dispuesta a transferirlo si la propuesta es conveniente”.

El presente

El arquero perdió la titularidad en Banfield en las últimas fechas de la Superliga, luego de participar de la gira con la Selección Colombia a mediados de marzo. Al respecto, Arboleda comentó sobre su situación con el entrenador Hernán Crespo, quien había cuestionado su rendimiento luego de la caída 3-2 ante Defensa y Justicia, por la fecha 22 del certamen.

“Dijo cosas que no me gustaron, hubiese preferido que me las diga a mí. Tengo mucho que aprender, respeto su opinión, pero nunca me pasó algo así”, expresó.

Los números

Luego del flojo partido del arquero en la caída de Banfield 3-2 ante Defensa y Justicia, Arboleda no volvió a estar de entrada en el equipo de Crespo en el semestre.

En los últimos tres partidos del certamen local (Godoy Cruz, Boca y Newells), Facundo Cambeses fue el que se hizo cargo de los tres palos, además de los dos compromisos de la Copa de la Superliga, donde el Taladro quedó eliminado ante Estudiantes.