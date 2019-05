“Es entre todos, atrás quedan las diferencias”, aseguró Máximo

Los diputados nacionales Máximo Kirchner y Leopoldo Moreau encabezaron este sábado un acto en Ferrocarril Oeste, tras el anuncio del binomio Alberto Fernández –Cristina Fernández de Kirchner como fórmula presidencial para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El mensaje al presidente Mauricio Macri y a los radicales.

“Cuando vemos el estado en el que está quedando la Argentina, después de cuatro años de presidencia de Mauricio Macri, es bueno pedirle que tenga responsabilidad aunque sea en estos últimos meses que le quedan como presidente de todos los argentinos y las argentinas”, expresó Máximo Kirchner ante una multitud.

Le pidió que “tenga piedad” por los ciudadanos “que lo votaron pensando que a esta altura la Argentina iba a estar mejor de lo que la habíamos dejado” y por el “endeudamiento feroz al que está condenando a la Argentina por décadas”. “Le pedimos que tenga un segundo de reflexión y entienda que su tiempo está languideciendo”, apuntó.

En su discurso también le pidió “a los pibes y pibas que están pensando en irse del país, que no se vayan”, “a los comerciantes que están pensando en cerrar, que no cierren y no echen a nadie que falta poco” y “a los industriales que quieren un modelo diferente para la Argentina, que aguanten y ayuden a su pueblo”.

“Es entre todas. Es entre todos. Atrás quedan las diferencias. Adelante está el futuro y la responsabilidad de conseguirlo para nuestro pueblo”, manifestó, al tiempo que insistió: “Confíen y tengan la plena convicción de que si cada una de nosotras y cada uno de nosotros, rancho a rancho, casa a casa, barrio a barrio, ciudad a ciudad y provincia a provincia va a convencer a los que todavía están dudando, van a venir buenos tiempos”.

Antes habló Leopoldo Moreau, quien le envió un claro mensaje a los radicales, quienes realización la Convención de la UCR provincial en Brandsen y ratificaron la pertenencia a Cambiemos. “Habría mucho más futuro para los radicales si vienen a Unidad Ciudadana no solamente porque recuperarían identidad sino también densidad política, que están perdiendo”, sentenció.

En torno a la candidatura, señaló: “Cuando hoy se hizo el anuncio, a todos nosotros seguramente nos ocurrieron muchas cosas, se atravesaron muchos sentimientos y también mucha ebullición desde el punto de vista del razonamiento. Cristina, aún sabiendo que hubiera ganado la elección, decidió que era mejor que ganara la Argentina. ¿Por qué? Porque provine de una generación, a la que también pertenezco, que siempre tomamos la política denominada colectiva”.

“La política no podía ser una aventura personal, siempre fue una acción colectiva. Y si ella había anunciado la necesidad de un contrato social responsable, estoy seguro que pensó que no se puede llegar a eso sin primero sanear la política en la Argentina. De qué hay que liberarse… del odio, nadie puede llegar a un contrato social responsable si pretende llegar cargado de prejuicios y de odio”, analizó.