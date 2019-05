Schiaretti ratifica que Alternativa Federal va con candidatos propios

El reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, reiteró hoy que el espacio Alternativa Federal va a presentar “candidato propio en las elecciones para presidente” y que va a competir contra las dos ofertas electorales principales del kirchnerismo y de Cambiemos.

Más temprano, el precandidato presidencial Alberto Fernández insistió en la convocatoria a los dirigentes de Alternativa Federal: “La decisión de venir o no es de ellos”, apuntó.

El diputado Agustín Rossi propuso a los dirigentes de Alternativa Federal que “expresen sus diferencias en las PASO para después sí conformar una única representación política electoral de la oposición para la primera vuelta”, al advertir que “si la oposición va unida a la primera vuelta gana las elecciones. No tengo dudas que llega al 45 por ciento”.



Sostuvo que “hace tiempo que venimos diciendo que no hay que cavar trincheras sino construir puentes” y dijo que la fórmula encabezada por Alberto Fernández “es la expresión más clara de esa mirada, de colocar a un dirigente con una mirada amplia, con una historia de búsqueda de acuerdos y consensos como el candidato a Presidente”, en referencia al ex Jefe de Gabinete. “Me imagino que los compañeros de Alternativa Federal tienen que confluir en un mismo espacio político”, aseveró Rossi.