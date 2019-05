Argentina XV cerró el sudamericano con un triunfo

Argentina XV consiguió este sábado un nuevo triunfo tras aplastar 62-0 a Brasil por la tercera y última fecha del Seis Naciones Sudamericano. Con este resultado, el seleccionado deberá esperar el encuentro de Uruguay – Colombia para saber si se consagra campeón.

Manuel Montero, Lucas Mensa y Julián Domínguez de Pucará, fueron parte del quince inicial que derrotó a la Verdeamarela en Belo Horizonte.

El partido

El equipo comandado por Ignacio Fernández Lobbe golpeó rápido y se puso en ventaja con un try de Santiago Portillo y una conversión de Tomás Albornoz. A los 14, la Albiceleste se quedó con uno menos por la expulsión del autor del try, sin embargo continuaron con el dominio y sumaron gracias a Facundo Cordero y Diego Fortuny que apoyaron tras en in goal para irse al descanso 19-0.

En el complemento, el local se quedó con catorce tras la expulsión de Lucas Piero y ahí Argentina volcó completamente la cancha a su favor. Con tries de Agustín Segura y Teo Castiglioni en dos ocasiones y uno de Facundo Cordero y Montero, sumado a las conversiones de Albornos y Castiglioni, el combinado nacional se quedó con el encuentro por 62-0.

El torneo

Con puntaje ideal, Argentina XV deberá esperar el resultado de Uruguay – Colombia, para saber si se coronará campeón del Seis Naciones.