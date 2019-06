Czornomaz confía en “pelear bien arriba” con Talleres

Talleres de Remedios de Escalada ya tiene su entrenador para la siguiente temporada. Adrián Czornomaz firmó su vínculo con la institución y comandará los destinos futbolísticos del albirrojo por la Primera B.

En sus primeras apreciaciones en diálogo con el sitio oficial, el ex Fénix manifestó: “Estoy muy contento porque he llegado a una institución que ha progresado mucho, en lo que es infraestructura y en lo institucional. Jugué en Talleres en 2006 y veo todo mucho mejor. Más organizado, más grande, más lindo y el club me está dando una oportunidad, una posibilidad que deseaba hace tiempo”.

En paralelo, con buenas expectativas de cara al futuro, señaló que espera un equipo que “pelee arriba en el campeonato”, a la vez que desde el juego incentiven al hincha a concurrir al estadio. “Con Talleres estamos armando un proyecto muy importante. Junto a la comisión de fútbol hoy estuvimos hablando más de cinco horas respecto de lo que va a ser la planificación de la temporada”, indicó.

Cambio de mando

Luego de un campeonato para el olvido en el que lograron sostener la categoría, en Talleres sueñan con dar el salto y ser protagonistas en la parte alta de la tabla. El cambio de cuerpo técnico, la conformación de un plantel nuevo y la extensa pretemporada, generan ilusión en Timote y Castro.

“Estamos mancomunados para armar un plantel importante que represente al club y que tenga un juego que el equipo incentive a la gente de adentro hacia afuera para que lo venga a ver y que juntos podamos llevar a Talleres a un objetivo que es pelear bien arriba el campeonato”, insistió Czornomaz.

Por otra parte, analizó su anterior experiencia en la categoría: “Buscaremos desarrollar lo que hicimos en un equipo humilde como Fénix. Cuando tenemos la pelota intentar jugar bien, con mucha llegada por afuera y definición por adentro, y cuando no tenemos la pelota un equipo intenso que presione bien alto y que recupere la pelota rápido, para tener posesión y con esa recuperación, poder tener cerca del arco rival situaciones de gol”.

El mensaje

Golpeados por los malos resultados, el simpatizante del albirrojo también espera un cambio de rumbo que le permita disfrutar de la próxima temporada y no padecer seguidillas de tropezones como fue el pasado certamen.

En la antesala de la vuelta al trabajo y con las ilusiones intactas, el flamante entrenador dejó unas palabras para los hinchas: “Les puedo decir que confíen en el trabajo que vamos a desarrollar en este tiempo que falta para comenzar el campeonato, que vamos a tratar de armar un plantel con jugadores que se prodiguen por la camiseta, que funcionen como equipo y que peleen cada pelota y cada partido para que la gente pueda disfrutar de ver fútbol”.