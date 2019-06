Buscan poner la Salud en la agenda electoral

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) realizó una asamblea para sellar “el acuerdo multisectorial por el derecho a la salud” en el Salón del Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Con una amplia participación de sectores políticos, sociales, gremiales y sanitarios se llevó a cabo el tratamiento de los 15 puntos propuestos por la comisión organizadora, y un posterior debate en donde “se enriquecieron los contenidos”.

En la lectura del documento se destacaron algunos puntos, entre ellos la “necesidad de reforzar el perfil anti extractivista”. También, se propuso “reforzar el punto de producción pública de medicamentos con la inclusión del reclamo de una investigación en el área de biotecnología al servicio de la población”.

En la reunión se señaló “la necesidad de incluir la defensa de la salud de los trabajadores y el fin del régimen de ART”. La asamblea culminó con la votación de las medidas a encarar por la multisectorial que corresponde a la difusión del documento hacia los sectores políticos, la sociedad en su conjunto y el propio campo sanitario, además de una inminente movilización al Ministerio de Salud.

La reunión estuvo encabezada por el ex ministro de Salud de la Nación Daniel Gollán y el director de Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak; el director del IDEP-ATE Salud, Daniel Godoy; y el presidente de FESPROSA, Jorge Yabkowski. Participaron también el ex ministro de Salud de Santa Fe Mario Drisun, el ex viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Nery Fures, la Secretaría de SITRASAP-La Pampa, Mirta Viola; Cintia Gambuti del Consejo Directivo Provincial de SIPRUS-Santa Fe; Marta Márquez y Pablo Torres del CDP de CICOP; y Mirta Arcieri de la Seccional Posadas de CICOP.