Apagón: Aún no se determinaron las causas, pero aseguran que hay “cero” posibilidades de que se repita

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, afirmó que hay “cero” posibilidad de repetición de un apagón como el de este domingo, al anunciar hoy que en 15 días se sabrán sus causas y en base a ello se determinará qué “resarcimientos deben pagarse”.

En diálogo con radio La Red, sostuvo que hay un “exceso de capacidad de generación en el sistema de transporte para enfrentar estos eventos”, aludiendo al apagón que se registró el domingo en todo el país. “Nunca había ocurrido en la historia de la Argentina”, apuntó.

Al ser consultado sobre las posibilidades de que un episodio de este tenor se repita, respondió: “Cero”. “Es algo muy grave, que no debería haber pasado y que no debe pasar nuevamente. No debería haber ocurrido por la robustez que tiene el sistema eléctrico”, planteó.

El corte se generó a las 7 del domingo y recién a las 15, el Gobierno salió a hablar. No dio respuestas ni explicaciones y hasta se barajó la posibilidad de un sabotaje.

“A las 7:07 hubo una falla en el sistema de transporte de la zona Litoral, es algo que ocurre con asiduidad, pero lo que es anormal o extraordinario es lo que sucedió luego, que es la cadena de hechos posterior que causaron la desconexión total”, precisó ayer Lopetegui.

“No hubo ningún alerta, no hay posibilidad de que haya una alerta. No hay intervención humana. No tenemos más información en este momento. Existe en el marco regulatorio un protocolo para analizar las fallas. Las empresas tienen que presentar un informe, a partir de eso Cammesa, que hace el despacho de energía eléctrica va a analizarlo y vamos a saber por qué ocurrió este evento extraordinario”, planteó el funcionario.